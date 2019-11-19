تدشين مختبر «المستكشف الصغير» في مدينة الطفل بدبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «هنكل» رسمياً، صباح أمس، بالتعاون مع مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي، أول مختبر علوم فورشرفيلت «المستكشف الصغير» دائم للأطفال في دبي، حيث تم تدشين المنشأة التعليمية الجديدة، بحضور كل من طالب عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي، والدكتورة سيمونه باجيل تراه، رئيسة إدارة المجلس الاستشاري ولجنة المساهمين في هنكل، وهولجر مانيكه، القنصل العام الألماني ومصطفى إلكر، القنصل العام التركي.

ويعد المختبر الجديد أول منشأة تعليمية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأكبر مختبر للأطفال على مستوى العالم.

وقال المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، «يمثّل افتتاح مختبر علوم فورشرفيلت «المستكشف الصغير» في مدينة الطفل طموح دولة الإمارات، لتعزيز دورها الريادي في نشر التعليم والمعرفة للأطفال».

بدورها قالت الدكتورة سيمونه باجيل تراه، رئيسة مجلس إدارة المجلس الاستشاري ولجنة المساهمين في «هنكل»، «إن افتتاح أكبر مختبر علوم فورشرفيلت للأطفال عالمياً في دبي يؤكد مرة أخرى التزامنا المتواصل تجاه منطقة الشرق الأوسط.