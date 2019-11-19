"قمة المعرفة 2019" تنطلق اليوم تحت شعار "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة"

المصدر: البيان الإلكتروني

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات "قمة المعرفة 2019" في نسختها السادسة تحت شعار "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

وتعكس "قمة المعرفة 2019" في نقاشاتها التي تستضيف 120 متحدثاً من 20 دولة في 50 جلسة حوارية، الرؤية والسياسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تجمع جلسات الحدث نخبة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الإقليمية والدولية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والاقتصاد، إضافة إلى السياحة والطاقة والغذاء والابتكار وغيرها من المجالات الحيوية.

إلى جانب ذلك، تتناول القمة عدداً من الموضوعات الاقتصادية، حيث تستكشف دور التجارة العالمية كمحرِّكٍ لبناء مجتمعات متكاملة، وسبل القضاء على الفقر، وبناء اقتصادات ديناميكية محورها الإنسان.

وللمرة الأولى، تشهد القمة تنظيم "معرض المعرفة"، الأوَّل من نوعه، والذي يطرح الخدمات والتقنيات المبتكرة والأبحاث بمجال الاستدامة في معظم القطاعات ولمختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص بالدولة، ويشكِّل منصَّة مثالية لتعريف جمهور القمة المتنوع الذي يضمُّ صنّاع القرار والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والباحثين والإعلاميين والأكاديميين، بهذه الخدمات والتقنيات.

كما يستضيف الحدث "القمة السنوية السابعة للطاقة النظيفة"، التي ينظِّمها «مجلس صناعات الطاقة النظيفة» (CEBC)، وتناقش العديد من الموضوعات التي تركِّز على خريطة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واتجاهات كفاءة الطاقة، وأفضل الممارسات في هذا القطاع، إلى جانب التنقُّل الكهربائي والوقود البديل والابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة، وغيرها من الموضوعات.

ومن جهة أخرى، تكرِّم قمّة المعرفة الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ من الأفراد والمؤسَّسات من أنحاء العالم، ممَّن قدَّموا إسهامات وإنجازات معرفية جليلة للعالم أسهمت بشكل فعَّال في تعزيز مسارات نشر وإنتاج المعرفة في مختلف المجالات.

كذلك تستعرض جلسات الحدث نتائج عام 2019 لمؤشر المعرفة العالمي للعام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تقديم أدوات موضوعية لرصد حالة المعرفة في مختلف دول العالم، وذلك بمشاركة عدد كبير من الحكومات والمؤسَّسات والهيئات الدولية، بهدف تقييم الأداء وتطوير الخطط التنموية لدول العالم.