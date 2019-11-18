"محمد بن راشد للفضاء" يوقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي

المصدر: وام

وقع مركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لتعزيز التعاون المشترك بمجالات استكشاف الفضاء الخارجي واستخداماته في الأغراض السلمية.

وقع المذكرة على هامش معرض دبي للطيران 2019 يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وسيمونيتا دي بيبو مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز استدامة أنشطة الفضاء والتعاون في تنفيذ أهدف برنامج الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي إضافة إلى التوسع بالتعاون الدولي في قطاع الفضاء واستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة والأغراض السلمية.

وأوضح يوسف الشيباني أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المركز على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية في قطاع الفضاء واستخداماتها السلمية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحياة على الأرض.

وأكد الشيباني أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي "أونوسا" في مجال الاستخدام السلمي للفضاء واستكشافه وعلوم وتكنولوجيا الفضاء يسهم بشكل كبير في دفع تكنولوجيا الفضاء بالإمارات نحو مكانة أكثر تطورا ..مضيفا أن المذكرة تمثل مساحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وعقب التوقيع على المذكرة أهدى يوسف الشيباني مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي علم الإمارات وشعار "طموح زايد" وشعار المركز وشعار الأمم المتحدة والتي حملها أول رائد فضاء إماراتي معه إلى محطة الفضاء الدولية.