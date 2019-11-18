ديوان حاكم أم القيوين ينعى سلطان بن زايد

المصدر: وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذى وافته المنية اليوم.

وفيما يلى نص البيان الصادر من الديوان : بسم الله الرحمن الرحيم .. " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم. "

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي أنتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعموم آل نهيان الكرام سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة واخوانه الكرام الصبر والسلوان .

وبهذا المصاب الجلل تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام بإمارة أم القيوين لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019.

" إنا لله وإنا إليه راجعون .".