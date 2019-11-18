حاكم رأس الخيمة ينعى سلطان بن زايد

المصدر: وام

نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأصدر ديوان حاكم رأس الخيمة البيان التالي: " بسم الله الرحمن الرحيم .. " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم. "

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي وافته المنية اليوم.

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات مبتهلا إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن ينزله منزلا مباركا مع النبيين والصديقين والشهداء .

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام في الإمارة اعتبارا من اليوم.

إنا لله وإنا إليه راجعون.