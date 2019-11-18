مطارات دبي تستقبل المسافرين العُمانيين بالورود في يومهم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبلت مطارات دبي المُسافرين العُمانيين بباقات الورد والقهوة العربية والحلويات، والهدايا العينية، ورسائل ترحيبية على شاشات المطار، وذلك بمناسبة اليوم الوطني العُماني الـ 49، إلى جانب تنظيم احتفالات داخلية بين الموظفين على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بهذه المناسبة الوطنية الهامة للأشقاء العُمانيين.

وشهد العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، فعاليات استقبال المُسافرين العُمانيين في المبنى رقم 1 لمطارات دبي الدولي بحضور موظفين القيادة العامة لشرطة دبي، حيث سلم المُسافرين الورود والهدايا التذكارية بهذه المناسبة الوطنية.

وأعرب العميد علي عتيق بن لاحج، عن تهانيه لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً بهذا اليوم المجيد الذي يعد مصدر فخر واعتزاز للجميع، متمنياً لسلطنة عُمان دوام التقدم والنجاح في مسيرة البناء والتنمية والازدهار والرفعة.