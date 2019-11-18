مطارات أبوظبي تحتفي باليوم الوطني العماني

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفت مطارات أبوظبي باليوم الوطني العُماني الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، في مطار أبوظبي الدولي عبر تقديم مجموعة من الهدايا التذكارية والرمزية المستوحاة من التراث العماني الأصيل، للمسافرين على متن الخطوط الجوية المشغلة بين مدينتي أبوظبي ومسقط.

وفي إطار التزام الشركة الدائم بتوفير تجربة سفر ممتعة للمسافرين، قدم موظفو مطارات أبوظبي للمسافرين القادمين والمغادرين على متن "الاتحاد للطيران" و"الطيران العُماني" و"طيران السلام"، القهوة العربية والحلوى العمانية التقليدية ما يعكس الضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان علاقات أخوّة متينة، وبمناسبة اليوم الوطني العماني نتقدم بالتهاني إلى أشقائنا العمانيين ونحتفي معهم من خلال ضيافتنا العربية المتميزة".

وأضاف تومبسون: "حرص فريق العمل على استقبال كافة المسافرين من وإلى مسقط وفقاً لأعلى مستويات الضيافة لنوفر لهم تجربة لا تنسى في مطار أبوظبي منذ لحظة وصولهم إلى مبنى المسافرين، وذلك في إطار التزامنا بضمان توفير أقصى درجات الراحة للمسافرين، حيث تُجسد هذه الاحتفالات طريقتنا المتفردة في تزويد ضيوفنا بتجربة لا تضاهى احتفاءً باليوم الوطني العماني".