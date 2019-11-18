«يونيسيف» تشيد بدور الشيخة فاطمة ورعايتها لحقوق الطفل والمرأة

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد عمر عابدي نائب المدير التنفيذي لمنظمة «يونيسيف» بالدور الرائد والدعم اللا محدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في رعاية حقوق الأطفال والمرأة في الدولة وخارجها.

وقال: «مع اقتراب الاحتفال بمرور 30 سنة على اتفاقية حقوق الطفل ويوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر، نتوجه إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بأسمى آيات الشكر والتقدير على جهودها المستمرة في دعم و رعاية حقوق الطفل والمرأة محلياً وإقليمياً وعالمياً وعلى قيادتها ورعايتها البارزة للعديد من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحسين وضع الطفل والمرأة وتمكينهم من نيل حقوقهم كاملة، مؤكداً السعي لتعزيز هذه الشراكة المميزة، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال برامج التنمية المستدامة لحقوق الأطفال وتحسين أوضاعهم».

وقام عمر عابدي، أمس، بزيارة إلى مقر الاتحاد النسائي العام لتكريم نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام تقديراً لدعمها المستمر لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» وبرامجها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: «إن تكريم مديرة الاتحاد النسائي العام يأتي تقديراً لجهودها في دعم حقوق الطفل والمرأة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة والاتحاد النسائي العام وكل الشركاء في الدولة».

ومن جهتها رحبت نورة السويدي بعمر عابدي والطيب آدم ممثل المنظمة لدول الخليج العربية، معربة عن شكرها وتقديرها لعمل المنظمة داخل الدولة وللإنجازات التي تحققت لصالح الأطفال، في ظل هذه الشراكة المميزة، التي تمت بتوجيهات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وحرصها الدائم على توثيق العلاقات مع منظمة «يونيسيف» للنهوض بحقوق الطفل على كل المستويات.