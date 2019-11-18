عبدالله بن زايد يبحث ونظيره الموريتاني تعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية الموريتاني، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

تعاون

ومن جانبه أكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.