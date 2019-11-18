طقس اليوم غائم جزئياً مع احتمال سقوط الأمطار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استمر الطقس أمس غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، مع تكاثر السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية والساحلية الغربية وسقوط بعض الأمطار، والرياح كانت خفيفة إلى معتدلة السرعة، إلى نشطة أحياناً، والبحر كان متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي خاصة مع السحب، ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب الركامية على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي خاصة مع السحب.

ويتوقع المركز الوطني أن تبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي في التعمق يوم غد ليكون الطقس غائماً جزئياً يصبح غائماً تدريجياً خاصة مع المساء والليل، حيث تتكاثر السحب الركامية غرباً وتمتد لمناطق متفرقة من الدولة مع صباح الأربعاء، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تكون مصحوبة بالرعد والبرق أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، قد تصل سرعتها تصل إلى 70 كيلومتراً في الساعة، وتكون مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة مع السحب، ويكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب.

وتستمر حالة عدم الاستقرار بالتأثير على الدولة، يوم الأربعاء ويكون الطقس غائماً بوجه عام مع وجود السحب الركامية على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تكون رعدية أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، ومثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان خاصة مع السحب.

ويوم الخميس تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي على أغلب مناطق الدولة.