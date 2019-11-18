إليزابيث الثانية تتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

المصدر: لندن - وام

تسلمت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أوراق اعتماد منصور عبدالله بالهول كسفير لدولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

ونقل السفير إلى الملكة إليزابيث الثانية، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للملكة ولشعب بريطانيا الصديق، مزيداً من التقدم والازدهار.

وحملت الملكة إليزابيث الثانية سفير الدولة تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى شعب الإمارات.