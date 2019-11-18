خليفة بن طحنون: تضحيات شهدائنا ستظل خالدة في ضمير الأمة ووجدانها

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أمس واجب العزاء إلى ذوي شهيد الوطن العريف الأول طارق حسين حسن البلوشي الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

عطاء

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أن تضحيات شهداء الإمارات ستظل خالدة في ضمير الأمة ووجدانها لتكون مثالاً يحتذى للأجيال القادمة في العطاء والبذل والشجاعة.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان - خلال زيارته منزل ذوي الشهيد في منطقة الظيت بإمارة رأس الخيمة - عن صادق عزائه ومواساته لذوي الشهيد وأسرته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.