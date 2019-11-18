«دار البر» و«تاكسي دبي» توقعان مذكرة تفاهم

المصدر: دبي - البيان

وقعت جمعية دار البر ومؤسسة تاكسي دبي اتفاقية تفاهم، تهدف لتعزيز الشراكة بين الطرفين، لتحقيق رؤية حكومة دبي، وإسعاد المتعاملين معهما، والعمل المشترك على تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات، وإطلاق مبادرات مجتمعية، ودعم الأنشطة الاجتماعية، وتفعيل مبادرات خيرية، يعود ريعها لصالح الأعمال الإنسانية. وتقضي الاتفاقية بتفعيل مبادرات متعددة، منها 3 مبادرات خيرية، هي سقيا الماء، وإطعام الطعام للسائقين المتعثرين في مؤسسة تاكسي دبي، وصندوق الأمل للمتعثرين مادياً وصحياً.

وتنص على تبادل الممارسات المثلى في الإبداع والابتكار في مجالات العمل المشتركة، بما يعزز توجهات حكومة دبي، وتعزيز مشاركة الطرفين برعاية وتنفيذ المبادرات المجتمعية والخيرية والفعاليات الخاصة بالطرف الآخر.

وقع الاتفاقية، عن جمعية دار البر، محمد سهيل المهيري رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في الجمعية، والدكتور المهندس يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لـ«تاكسي دبي»، ممثلاً للمؤسسة.