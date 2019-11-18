مواصلات رأس الخيمة تشغّل أول مركبة «أجرة» كهربائية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أمس، عن تشغيل أول مركبة أجرة كهربائية، بالشراكة مع شركتي تاكسي الحمرا وتاكسي العربية، حيث تسيّر الهيئة 850 مركبة أجرة في مختلف مناطق رأس الخيمة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية 2020-2025 وغايتها تحقيق الاستدامة الثلاثية من خلال تحسين الاستدامة البيئية.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن تشغيل مركبات الأجرة الكهربائية يأتي ضمن أولويات الهيئة باستبدال أسطول مركبات الأجرة والحافلات ليصبح أسطولاً صديقاً للبيئة بشكل كامل وبنسبة 100% مع حلول العام 2024، والذي يسهم في خفض الانبعاث الكربوني بما يعادل 15500 طن خلال الفترة ذاتها، مؤكداً أن الهيئة ملتزمة بالحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات تماشياً مع تحقيق رؤية الحكومة الاستراتيجية في محور الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن نسبة المركبات الصديقة للبيئة «الهجينة» التي تديرها الهيئة تبلغ حاليا ‎%‎60 من إجمالي أسطول مركبات الأجرة في رأس الخيمة، لافتاً إلى أن مركبات الأجرة الكهربائية ستقدم مفهوماً جديداً لمنظومة النقل، والتي ستسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في الإمارة.

وكانت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه قد أعلنت عن تركيب محطات شحن المركبات الكهربائية في رأس الخيمة ضمن المرحلة الأولى من المشروع الإجمالي الذي يشمل المناطق التي تغطيها الهيئة بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية، ضمن استراتيجية الدولة في الاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة، وجعل البيئة أكثر استدامة.