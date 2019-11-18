مسيرة «لنحيا» العالمية.. تنطلق 22 الجاري تضامناً مع مرضى السرطان

المصدر: الشارقة - البيان

تتيح مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بنشر وتعزيز الوعي حول مرض السرطان، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمصابين به ولذويهم، لكافة الفئات الفرصة ليكونوا شركاء في نشاط اجتماعي تفاعلي ممتع ومفيد صحياً، ويهدف في الوقت ذاته إلى توفير الدعم وتقديم المساعدة لمرضى السرطان.

تفتح المسيرة أبوابها لمشاركة كافة الفئات الاجتماعية على مدار 24 ساعة في الجامعة الأمريكية بالشارقة في الفترة من 22 - 23 نوفمبر الجاري عبر برنامج من الفعاليات الرياضية والترفيهية والتعليمية التي تعكس تفاعل المجتمع مع مساعي الخير وتترجم ثقافته ومدى ترابطه وتعاونه، كما يوضح بدر الجعيدي مدير المسيرة.