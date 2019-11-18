«الصحة»: برنامج جراحات الروبوت يجري 44 عملية و47 استشارة بين فبراير وسبتمبر

المصدر: دبي - البيان

في إنجاز هو الأول من نوعه على مستوى الدولة كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاح برنامج جراحات الروبوت في إجراء 44 عملية جراحية، و47 استشارة طبية بين شهري فبراير وسبتمبر، في إطار استراتيجية متكاملة لترسيخ نجاح جراحات الروبوت في دولة الإمارات، ضمن رؤية مستقبلية لمواصلة الابتكار في الجراحة الروبوتية وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي كمنهج مستدام في خدمات الرعاية الصحية المستقبلية.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن خدمات الرعاية الصحية في الوزارة شهدت نقلة نوعية نحو تمكين دمج التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية والروبوتية، وجاء نجاح برنامج جراحات الروبوت بمجال النساء والولادة، بعد الإنجازات التي تحققت باستخدام الروبوت في مجال جراحات القلب، ما يفتح المجال لظهور تخصصات جديدة لتطوير تقنيات الجراحات الروبوتية.

وقد كانت الوزارة سباقة في استقطاب وتوظيف أحدث الروبوتات في مجال العمليات الجراحية، نظراً للدقة المتناهية في إجراء العمليات نتيجة لثبات الذراع الروبوتية، وأقل مستوى ألم بالنسبة للمريض بعد العملية، إضافة لتقليص خطر الإصابة بالعدوى وتقليل الحاجة إلى نقل دم للمريض.

وأشار العلماء إلى أن الوزارة بدأت التحول إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في مستشفياتها كافة، ومستمرة في ذلك لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بمعدل 100% بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 وإحداث تحول في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

من خلال توفير أحدث الطرق العلاجية للمرضى، وتقديم خدمات صحية تخصصية وشاملة ومبتكرة بمعايير عالمية، ولتوفير مشقة السفر على المرضى خارج الدولة.

وأشاد الدكتور سلطان أحمد الشريف مدير مكتب الأطباء الزائرين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بكفاءة الدكتور لبيب رياشي المتخصص بالجراحة الروبوتية في مجال أمراض النساء والولادة، الذي تمكن خلال 6 زيارات من إجراء 44 عملية ناجحة غيرت حياة المرضى.