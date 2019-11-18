15 %نسبة الإقلاع عن التدخين بعيادات «صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

تمكنت هيئة الصحة بدبي من رفع نسبة الإقلاع عن التدخين في عياداتها المتخصصة بهذا المجال إلى 15% من بين 400 مراجع سنوياً من مختلف الأعمار يخضعون لبرامج وخطط علاجية بمركزي البرشاء والطوار بقطاع الرعاية الصحية الأولية.

واستعرضت الدكتورة عائشة سلطان العلماء أخصائي أول، مسؤولة وحدة الأمراض الحادة والمزمنة بهيئة الصحة بدبي الجهود والخدمات المتعددة التي تقدمها هيئة الصحة بدبي لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتمكينهم من تجاوز الآثار والمضاعفات السلبية للتدخين بمختلف أنواعه وأشكاله، لافتة إلى التعاون القائم بين عيادات الإقلاع عن التدخين ومستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية فيما يتعلق بتحويل الأشخاص الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

نجاح

وأكدت الدكتورة العلماء على النجاح الكبير الذي حققته الهيئة في هذا المجال من خلال «باقة الإقلاع عن التدخين» التي تجمع بين الوقاية والعلاج، حيث تتضمن أربع زيارات استشارية للتقييم الشامل للوضع الصحي، ووضع الخطة العلاجية بالتعاون مع الشخص المُدخن، وخدمات المتابعة للراغبين في الإقلاع عن التدخين، والتي قد تستمر من 3 إلى 6 أشهر، وقد يتم إعادتها عند الحاجة لذلك، حيث تتضمن الخطة وسائل وطرقاً علاجية نفسية، وتدريبات وتمارين معينة تساعد في الإقلاع عن التدخين.

كما تتضمن الخدمة إعطاء الشخص المدخن مجموعة من الأدوية للتغلب على أعراض الانسحاب والإقلاع عن التدخين، حيث يكون الشخص تحت المراقبة من قبل الكادر الطبي لتفادي أية مضاعفات سلبية، مشيرة إلى إمكانية الإقلاع بشكل فوري أو تدريجي عن التدخين حسب تقييم الحالة الصحية.

باقة الإقلاع

وأوضح الدكتور محمد الدسوقي أخصائي طب الأسرة -عيادة التدخين- بقطاع الرعاية الصحية الأولية أن باقة الإقلاع عن التدخين تتضمن العديد من الخدمات المتمثلة في قياس المؤشرات الصحية كالوزن والطول ومعدل كتلة الجسم، وإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية وتخطيط القلب، وصور الأشعة اللازمة، وقياس نسبة أول أكسيد الكربون في هواء الرئة، وقياس وظائف الرئة وكفاءة الجهاز التنفسي. وأكد أن التدخين يعد أحد أخطر الأسباب الرئيسية للعجز والوفاة، حيث يحتوي دخان مادة التبغ على أكثر من (7000) مادة كيميائية بينها لا يقل عن (250) مادة سامة وأكثر من (50) مادة مسرطنة.

نصائح

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح ثابت أخصائي طب الأسرة -عيادة التدخين- بقطاع الرعاية الصحية الأولية على أهمية ممارسة النشاط البدني للتخفيف من الانفعالات والتوترات للتغلب على الرغبة في التدخين، والإكثار من شرب الماء والسوائل، واستشارة الطبيب عند الحاجة لذلك، وعدم مخالطة المدخنين لتجنب مضاعفات التدخين .