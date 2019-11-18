«دبي للسيليكون».. واحة مستدامة للعيش والعمل

المصدر: دبي - وائل نعيم

ما أن تنعطف يميناً من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مدخل سلطة واحة دبي للسيليكون، حتى تستقبلك المسطحات الخضراء المنسّقة بتقنيات ذكية مستدامة على جانبي الطريق، والتي تبلغ مساحتها حالياً 1.2 مليون متر مربع، وتعانق نظرك صفوف جميلة متناسقة من أشجار النخيل، الخضراء نهاراً المتلألئة ليلاً بالأضواء، الممتدة يميناً وشمالاً عند كل دوار، وتحيط بالمبنى الرئيسي للواحة، الذي يتألّق ليلاً كتاج أزرق.. المبادرات التي أطلقتها الواحة مع العديد من المزايا الأخرى للقاطنين والعاملين أسهمت في جعل «دبي للسيليكون» واحة خضراء مستدامة وإحدى أفضل الوجهات للعيش والعمل في الدولة.

وباتت واحة دبي للسيليكون وجهة مستدامة فريدة من نوعها تجذب محبي البيئة والطبيعة والمسطحات الخضراء والتصاميم الفنية الإبداعية لاختيارها مسكناً أو مكاناً للعمل أو التنزه أو ممارسة الرياضة والنشاط البدني أو تحويل هواية البستنة والزراعة العضوية إلى واقع ملموس.

زراعة مجتمعية

وتفتح سلطة واحة دبي للسيليكون لجميع سكان الواحة في شهر سبتمبر باب التسجيل في المزرعة المجتمعية التي تنظم مسابقتها كل عام، وتوفر 400 قطعة أرض صغيرة على مساحة 8000 متر مربع للأسر القاطنة في الواحة لعيش الزراعة المجتمعية العضوية المستدامة، كتجربة فريدة مفيدة وممتعة، تجمع العديد من الأسر في مكان مفتوح في الهواء الطلق، على امتداد أشهر عدة حتى شهر مايو من كل عام.

استدامة

من جانبه، يؤكد المهندس خليل شعلان نائب رئيس أول العمليات والخدمات في سلطة واحة دبي للسيليكون أن الاستدامة أساسية في تصميم وهندسة وإنجاز مختلف مرافق واحة دبي للسيليكون، إذ تمثل المزروعات المستدامة والمنتمية إلى البيئة المحلية، ومنها أشجار النخيل، ونباتات الرجلة أو البقلة البحرية، والصبّاريات وغيرها من النباتات التي لا تستهلك الكثير من مياه الري، حوالي 70% من مجموع المسطحات الخضراء والمزروعة والمنسقة في الواحة.

ملتقى الجميع

ويتابع: لعل أكثر الحريصين على زيارة المزرعة المجتمعية في واحة دبي للسيليكون الأطفال، الذين يقضون ساعات ممتعة، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع، مع ذويهم وأقرانهم ومن يلتقون بهم من سكان الواحة، في تفقد أحوال ما زرعوه من ورود وأزهار وخضراوات ونباتات ورقية أو متسلّقة، في أحواض زراعية مخصصة، يمتد كل منها بطول 3 أمتار وعرض مترين، تؤمّن سلطة واحة دبي للسيليكون كل مستلزماتها، بما في ذلك الري الذكي عدة مرات خلال اليوم، ومكافحة الآفات الزراعية بطرق صديقة للبيئة.

حماية البيئة

وعن أهمية التوعية البيئية في مراحل مبكرة، يقول شعلان: إن تجربة المزرعة المجتمعية في واحة دبي للسيليكون موجهة بشكل رئيسي للأجيال الجديدة من الأطفال، لتغرس فيهم الاهتمام بحماية البيئة منذ سن مبكرة، وتعلمهم احترام الطبيعة والحفاظ على مواردها من التلوّث والتصحّر والاستخدام الجائر، ليكونوا سفراء للاستدامة والترشيد في مدن المستقبل الذكية.

ويضيف: كما أن أهالي الواحة أصبحوا ينسجون علاقات اجتماعية جديدة ومتنوعة بسبب هذا النشاط الذي يجمع سكانها من كل الخلفيات الثقافية ويعزز قيم الانفتاح والتواصل والتسامح، كما يتنافسون فيما بينهم على لقب أفضل قطعة أرض، وأفضل منتجات عضوية، وغيرها من الفئات التي نختتم بجوائزها فعاليات موسم كل عام من المزرعة المجتمعية.

وتغطي المسطحات المزروعة والخضراء والمنسّقة مساحة 1.2 مليون متر مربع من واحة دبي للسيليكون، وتشمل الزراعة المجتمعية، والمنتزهات، والأسطح الخضراء، والزراعة الداخلية والعمودية للزينة، بالإضافة إلى المسارات المخصصة للجري والدراجات الهوائية وتجميل الشوارع والفضاءات العامة المفتوحة للجمهور من سكان وزوار الواحة والعاملين فيها.

ويشير خليل شعلان إلى أن الواحة حققت نمواً كبيراً في مساحة المسطحات الخضراء المزروعة، حيث بلغت في عام 2014 حوالي 890 ألف متر مربع لتصل إلى 1.2 مليون متر مربع خلال العام الحالي.

حدائق مجتمعية

ويضيف: افتتحت واحة دبي للسيليكون، الحديقة المجتمعية الثانية، «نورث بارك»، أحد المرافق العامة للمنطقة الحرة، بمحاذاة مجمع فلل السدر، وذلك ضمن مساعيها المستمرة لتعزيز جودة الحياة لمقيميها ومنحهم تجربة مجتمعية فريدة في رحابها.

وجاء افتتاح الحديقة تنفيذاً لاستراتيجية سلطة واحة دبي للسيليكون 2021 التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: مدينة ذكية، ومجمع تكنولوجي متطور، وأسعد موظفين، ومجتمع منشود.

وتعتبر الحديقة إضافة جديدة للمرافق القائمة في الواحة، كحديقة «ليك بارك» التي توفر مساراً للركض بطول 2.2 كيلومتر، وحديقة «سنترال بارك» التي تمتد على مساحة 9,129 متراً مربعاً. وتمتد حديقة «نورث بارك» على مساحة 35,000 متر مربع، وتمتاز بالمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة وتقدم مجموعة واسعة من وسائل الراحة والرفاهية، منها: نوافير المياه، ومنطقة لعب للأطفال مع قسم مخصص للأطفال ما دون الثالثة، والمرافق الرياضية، ومنافذ بيع الطعام والمشروبات، وموقف سيارات يتسع لأكثر من 90 سيارة. كما تم تصميم الحديقة لتتلاءم مع استخدام عربات الأطفال والكراسي المتحركة.

مبانٍ مبتكرة

ويوضح أن معايير المباني الخضراء المبتكرة في الواحة ساهمت من قبيل الحدائق العمودية بمساحة 4000 متر مربع والأسطح الخضراء بمساحة 3000 متر مربع والجدران المزروعة على امتداد 100 متر مربع، في حصول سلطة واحة السيليكون على جوائز مرموقة، ومنها شهادة «3 ليد بلاتينوم»، وشهادة «1 ليد إيرث»، للأبنية والممارسات والمجتمعات الخضراء والمستدامة.

ري ذكي

ويبيّن أن تمديدات الري الذكي المركزية، التي يتم التحكم بها من خلال الشبكات اللاسلكية المفتوحة في الواحة، توفر أكثر من نصف مليون درهم سنوياً من المصاريف التشغيلية، وخاصة منها تقنيات الري الهجين بالطاقة الشمسية، وتحليل أحوال الطقس، والتمديدات تحت سطح الأرض والتي تمد 100 ألف متر مربع من المسطحات العشبية بالمياه وتوفر حتى 55% من المياه المخصصة للري، وتحدّ من هدر المياه التي تتبخر بفعل حرارة الشمس.