نجاح الإغلاق المالي لمحطة تحلية المياه بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

أعلن تحالف يتكون من «أكوا باور» و«إم دي سي القابضة للطاقة» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) إلى جانب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن نجاح الإغلاق المالي لإنشاء أكبر محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي في إمارة أم القيوين بسعة إنتاجية تصل إلى 150 مليون غالون.

وسيتم تمويل المشروع البالغة تكلفته 800 مليون دولار على أساس نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تصل إلى 85/‏15 وستقدم مجموعة مؤلفة من سبعة ممولين دوليين ومحليين القرض البالغة قيمته 680 مليون دولار.

وقد ساعدت الجهات الرئيسية المفوضة وهي «بنك كوريا للتنمية»، والبنك الياباني «إم يو إف جي» وبنك «سيمنز» وبنك «ستاندرد تشارترد» ومؤسسة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية و«بنك أبوظبي الأول» و«البنك السعودي الأمريكي»، في هيكلة أول القروض لتمويل المشروع على أساس «دون حق الرجوع إلى الضامن» للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» في دولة الإمارات لمدة شاملة قدرها 24.5 سنة.

ويعد المشروع أكبر مشروع لتحلية المياه في المناطق الشمالية من الدولة ويسهم في تطوير البنية التحتية لإمارة أم القيوين والاعتماد على تطوير بنية تحتية فعالة للمياه تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات، وذلك من خلال التزام شركة أكوا باور بتوفير مياه الشرب بأسعار معقولة لأعداد متزايدة من المستهلكين.

‎وسيقام المشروع على ساحل أم القيوين وتم توقيع اتفاقية شراء المياه مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة 35 عاماً، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطة تجارياً في يوليو 2022.