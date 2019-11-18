منتدى «بلوغ الميل الأخير» ينطلق غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، تستضيف أبوظبي غداً منتدى «بلوغ الميل الأخير» الذي يقام تحت شعار «تسريع وتيرة العمل من أجل بلوغ الهدف».

ويشهد المنتدى العالمي الذي يعقد بفندق سانت ريجيس السعديات مشاركة أكثر من 250 من القادة العالميين البارزين، وستحتفل الجلسات والمناقشات وورش العمل التفاعلية بالنجاحات التي تم التوصل إليها، وتسليط الضوء على التحديات وتحديد الحلول من خلال استخدام اللقاحات والتكنولوجيا والبنية التحتية والصحية العالمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وخلال منتدى «بلوغ الميل الأخير» للقضاء على شلل الأطفال والأمراض المعدية سيتم الإعلان عن إنشاء المعهد العالمي للقضاء على الأمراض «GLIDE» في أبوظبي لتسريع التقدم نحو القضاء على الأمراض، وستنصب جهود المعهد في استئصال 5 أمراض يمكن القضاء عليها على المستوى الإقليمي أو العالمي، وتشمل: شلل الأطفال والملاريا وداء العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوي والحصبة.

وسيتخذ المعهد مقره في أبوظبي ليكون المؤسسة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث سيسهم في بناء الخبرات الإقليمية في القضاء على الأمراض وتعزيز الجاهزية لمواجهة حالات تفشي الأمراض.

برنامج

وسيفتتح المنتدى عند الـ 9.30 صباحاً بعناوين رئيسية يلقيها قادة الصحة العالمية المحليون والدوليون، وعند الـ 10 صباحاً سيتم عقد مناقشة «الصحة للجميع: بناء القوى العاملة الصحية»، وسيقوم المتحدثون بمشاركة استراتيجيات لتمكين العاملين الصحيين وضمان وصولهم إلى السكان الأكثر ضعفاً.

وعند الـ 10.30 سيتم الإعلان عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وبعدها ستتاح الفرصة للمشاركين للتواصل واستكشاف مساحات المعرض، التي ستشمل تسليط الضوء على جهود محددة للقضاء على الأمراض، وعروض تقنية ومعلومات عن التهديد الذي يشكله تغير المناخ على عرقلة الإنجازات الصحية العالمية التي تم تحقيقها بشق الأنفس.

وعند الـ 11 صباحاً سيتم تنظيم جلسة: «التقدم والتحديات في الميل الأخير» وسيدير رئيس الجلسة نقاشين منفصلين يشارك فيهما الخبراء الدوليون لمناقشة التقدم المحرز مؤخراً في مجال القضاء على الأمراض المعدية والحلول المطروحة للتغلب على تحديات بلوغ الميل الأخير.

وسيقوم العاملون في مجال الصحة والمبتكرون والخبراء بمشاركة تجاربهم الميدانية الشخصية، والتطرق إلى موضوعات تطبيق الدروس المستفادة من مبادرات القضاء على الأمراض الناجحة في مجالات الأمراض الأخرى، وتطوير حلول مبتكرة لتقديم إمدادات تنقذ الحياة، والوصول إلى النظام الصحي في المجتمعات النائية.

وسيتم الإعلان عن التبرعات المقدمة لمكافحة شلل الأطفال، حيث يعلن القادة البارزون في مجال الصحة العالمية التزاماتهم تجاه استراتيجية المرحلة الأخيرة للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال 2019 /‏‏ 2023، يليها تقديم جوائز محمد بن زايد «ريتش»، وتكريم الأبطال المجهولين والمبتكرين والناشطين الذين يعملون في الخطوط الأمامية ضمن جهود القضاء على الأمراض، تقديراً لجهودهم القيادية والتزامهم.