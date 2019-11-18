بلدية دبي تختتم حملة «نظفوا العالم» بمشاركة 13 ألف متطوع

المصدر: دبي - البيان

اختتمت بلدية دبي الجمعة الماضي بنجاح كبير فعاليات التنظيف الميداني لحملة «نظفوا العالم» بدورتها السادسة والعشرين تحت شعار «تغلب على تلوث البلاستيك» في منطقة الخوانيج الأولى بدبي بمشاركة أكثر من 13 ألف متطوع ينتمون إلى 204 جهات حكومية وأهلية وخاصة وبمشاركة من كل أفراد المجتمع المحلي، ممن تقدموا لطلب المشاركة بالفعاليات المختلفة والمتنوعة لحملة نظفوا العالم لهذا العام، للاستفادة القصوى من إمكانات هؤلاء المتطوعين في مجالات التنظيف، التزاماً بتعزيز المسؤولية المجتمعية في مجال الحفاظ على النظافة العامة.

وتنوعت مهام وأنشطة المتطوعين المشاركين بالحملة تحت إشراف إدارة النفايات ببلدية دبي، من جمع النفايات العامة من المواقع المحددة، حيث تم توفير وسائل لتخزين المواد القابلة لإعادة التدوير والاستفادة منها فيما بعد.

وبدوره قال المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات ورئيس فريق الحملة، إن حملة التطوع المجتمعي «نظفوا العالم» تسعى منذ أطلقتها البلدية عام 1994، للارتقاء بمستوى الفكر والوعي البيئي المستدام لدى مختلف أفراد وشرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية دورهم في حماية البيئة.