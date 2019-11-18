«كهرباء دبي» تطلق مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة»

المصدر: دبي- البيان

أطلق سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» الهادفة إلى تأهيل الشركات التابعة للهيئة في مجال الدمج المؤسسي لأصحاب الهمم.

وقد أعلن سعيد محمد الطاير عن المبادرة في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، الحضيبة، دبي، بحضور أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وممثلين عن شركة ماي دبي وسيمنس، وشركة غنتوت وشركة المستقبل لصناعة الأنابيب وشعاع للطاقة 1 وشعاع للطاقة 2، والنواب التنفيذين للرئيس ونواب الرئيس، وموظفي الهيئة من أصحاب الهمم.

وتضمنت فعالية إطلاق المبادرة عرض فيديو عن رحلة هيئة كهرباء ومياه دبي لتمكين أصحاب الهمم، كما تحدثت الدكتورة أنسام الناطور، اختصاصية أصحاب الهمم في الهيئة، من خلال عرض تقديمي حول المبادرة وإنجازات الهيئة في هذا المجال.

وأقيم على هامش الفعالية معرض أصحاب الهمم لإبراز إبداعاتهم وابتكاراتهم وأبرز الحلول المبتكرة الخاصة بدمجهم وتمكينهم.

وشارك في المعرض شركاء الهيئة ومراكز تأهيل وتمكين حكومية وخاصة وموظفو أصحاب الهمم في الهيئة، إضافة إلى طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.

ووقّع سعيد الطاير، وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم مذكرة لتعزيز التعاون بين الطرفين، وتنفيذ فعاليات وأنشطة مجتمعية مستدامة، بما يسهم في مواءمة استراتيجية الهيئة مع السياسات المحلية والاتحادية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في الحياة الاجتماعية ولا سيما مجال الأنشطة الرياضية.

وتنص الاتفاقية على التعاون لتنفيذ البرامج التدريبية العملية في مجال تمكين أصحاب الهمم، حيث يعمل المركز على تدريب متطوعي الهيئة على سبل التعامل مع أصحاب الهمم، وتوفير شهادات معتمدة بعد استكمال تدريبهم.

كما تشتمل على تنظيم دورات تدريبية على لغة الإشارة الإماراتية، ومحاضرات توعوية في طرق دمج أصحاب الهمم، وجلسات المجموعات المركزة لهذه الفئة وذويهم المسجلين لدى النادي، بما يسهم في رفع الوعي حول جهود الهيئة في مجال دمج أصحاب الهمم، إلى جانب تدريبهم على الخدمات الذكية المؤهلة التابعة للهيئة.

كما ينظم الطرفان يوماً رياضياً دامجاً يجمع موظفي الهيئة وأصحاب الهمم المسجلين في النادي. كما كرّم سعيد الطاير كلاً من مركز النور لأصحاب الهمم، مركز المشاعر، نادي دبي لأصحاب الهمم، مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، مركز راشد لأصحاب الهمم، مجموعة الصحراء «ديزرت جروب»، شركة داس سولوشنز، بنك دبي الإمارات الوطني- برنامج «معاً بلا حدود»، لجهودهم المتميزة في دعم وتمكين أصحاب الهمم.

مجتمع دامج

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم لنعلن عن إطلاق مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة»، إحدى مبادراتنا الاستراتيجية التي تسهم في دعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأُسرهم.

فعاليات وبرامج

تشتمل «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» على فعاليات وبرامج فرعية تتكون من برنامج القيادة المحفزة والبرنامج التدريبي وبرنامج إدارة المعرفة وبرنامج زيارات المقارنة المعيارية وبرنامج إبراز قصص النجاح.

ويتضمن برنامج القيادة المحفزة جلسات تعريفية حول التوجهات الحكومية الخاصة بأصحاب الهمم، والتوجيهات الخاصة بالمديرين العامين للشركات التابعة للهيئة لتحفيز دمج أصحاب الهمم؛ فيما يمتد البرنامج التدريبي على مدى ثلاثة أيام، ويشتمل على ثماني جلسات حول الدمج المؤسسي لأصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات العالمية.