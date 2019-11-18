المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل ينطلق في دبي 26 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي على مدى يومي 26 و27 نوفمبر في فندق «جراند حياة دبي»، فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل، الفعالية السنوية الأكبر على مستوى المنطقة للشركات الرائدة في مجال التنقل الذكي والمستدام.

وسيشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 25 خبيراً في قطاع المركبات والتنقل، حيث يتباحثون خلال أعمال المؤتمر خيارات التنقل في حقبة الاستدامة، كما سيستمع الحاضرون لشرح مفصل حول مستقبل النقل وأهم التغييرات المنتظرة في المستقبل القريب.

وأشار عبدالله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والتي تنظم هذا المؤتمر، بالتعاون مع «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، إلى تغيير جذري يلوح في الأفق.

وقال المعيني: «سيختلف مستقبل قطاع المركبات والنقل بشكل جذري عن ماضيه، حيث تتلاقى العديد من التوجهات، التي تشمل لا مركزية إنتاج الطاقة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لإحداث تغييرات جذرية في منظومة النقل والتنقل والتي ستكون محور النقاش في هذا المؤتمر».