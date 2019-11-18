مليون زائر استقبلتهم الحديقة القرآنية منذ افتتاحها

المصدر: دبي - البيان

احتفت بلدية دبي بوصول عدد زوار الحديقة القرآنية إلى مليون زائر منذ افتتاحها في أبريل الماضي، لتكون واحدة من أكثر الحدائق المتخصصة جذباً للسياح في المنطقة.

ويأتي هذا النجاح الكبير لمشروع الحديقة القرآنية التي تكلفت أكثر من مئتي مليون درهم، ليتوج ضمن العديد من المشاريع السياحية الناجحة لبلدية دبي ومنها برواز دبي العالمي أكبر برواز في العالم والذي وصل عدد زائريه أيضاً لأرقام مليونية.

عام التسامح

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، إن افتتاح الحديقة القرآنية، جاء بالتزامن مع عام التسامح الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزز هذه الحديقة الدور الثقافي والحضاري بما تحويه الحديقة من عناصر ثقافية تقرب التواصل الحضاري بين الثقافات والأديان المختلفة وتظهر قيمة التسامح في الإسلام وفي مجتمع دولة الإمارات.

وأضاف الهاجري: الحديقة القرآنية إحدى المبادرات الإبداعية لبلدية دبي وقد سعدنا جميعاً بهذا النجاح والرواج الكبير الذي حققته، وتخطيها رقم المليون، ونحن نعتبرها أكثر من مجرد حديقة ومكان للتنزه والترفيه، بل تحمل رسالة عامرة بالقيم الروحية والثقافة الدينية والأخلاقية، ويشعر الزائر فيها من أفراد وأسر بأجواء التسامح، حيث تنتشر في أركانها المختلفة النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما تحكي بالشرح والتجسيد العديد من المعجزات التي وردت في القرآن والسنة، في إطار بيئة معلوماتية، تركز على القيم الإسلامية التي تقوم على الإيمان والتسامح والمحبة والسلام، وفي مكان مفتوح، يشع بالخضرة والمناظر الساحرة الخلابة على مساحة 64 هكتاراً.

معالم الحديقة

مما يذكر أن الحديقة القرآنية تقع في منطقة الخوانيج وهي أول حديقة كبرى مجانية للزوار في دبي، وتقتصر الرسوم المدفوعة لمن يرغب زيارة وجهتين داخل الحديقة وهما الكهف والبيت الزجاجي، بمبلغ 10 دراهم لكليهما.