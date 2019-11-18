مؤتمر دولي يناقش دور المسؤولية المجتمعية بمكافحة الجريمة والتطرف

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

افتتح الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أمس فعاليات مؤتمر «التصدي للجريمة والتطرف العنيف.. مسؤولية مجتمعية»، الذي تنظمه جمعية واجب التطوعية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

شراكة مجتمعية

وألقى الشيخ خليفة بن محمد، كلمة في افتتاح المؤتمر، أكد خلالها أن انعقاد المؤتمر الدولي بالإمارات، يأتي في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية المؤسسية التي تحرص جمعية واجب على تعزيزها بين أفراد المجتمع.

وأكد القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن استضافة المؤتمر يؤكد نهج الدولة في النهوض بمسؤوليتها المجتمعية، والأخذ بمستجدات العصر.

وشملت جلسات المؤتمر أوراق عمل تضمنت عناوين مهمة منها: «اتجاهات وأنماط الجريمة الناشئة والتطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب على المستوى العالمي»، و«الاتجاهات والأنماط الناشئة للجريمة والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب على المستوى الإقليمي»، و«تهديدات الجريمة والتطرف العنيف على السلامة العامة»، و«أهمية التصدي للجريمة والتطرف العنيف في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، و«الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية الإماراتية في الوقاية ومكافحة الجريمة»، و«تحليل البيانات الحالية والتهديدات المستقبلية للتطرف العنيف»، و«التصدي للجريمة والتطرف العنيف - نهج قائم على المعرفة»، و«الإرهاب الإلكتروني ونهج الدولة: معضلة تهريب الإرهاب الإلكتروني وإطاره القانوني».

واختتم اليوم الأول بورشة «حرية التعبير في منصات التواصل الاجتماعي والجريمة».

الأفضل

أوضح العميد عبد العزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية لـ «البيان» - أن رؤية وزارة الداخلية في استراتيجيتها أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة. وأضاف أن وزارة الداخلية أطلقت 6 جوائز رئيسية يتفرع منها 80 جائزة منها جوائز وزير الداخلية للتمييز، والإمارات لمكافحة المخدرات، وايسنار للابتكار، والمبتعث المتميز، والتطبيقات الذكية والبحث العلمي بهدف تعزيز روح التنافس لدى منسبيها وأفراد المجتمع.