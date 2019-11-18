دورة لتأهيل مدربي التوعية الأمنية

المصدر: دبي - البيان

انطلقت، أمس، الدورة التدريبية في المجال الأمني «دورة تأهيل مدربي التوعية الأمنية»، التي تنظمها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الشرطة البريطانية «نيو اسكوتلانديارد» في لندن بالمملكة المتحدة، بمشاركة 10 متدربين من ضباط شرطة دبي ومن جمهورية السودان، حيث افتتح الدورة أحمد إسماعيل البلوشي مدير مركز تدريب الكوادر الأمنية، بحضور عادل عبد الهادي مدير التشغيل والتطوير، ونخبة من المدربين المحترفين من نيو اسكوتلانديارد، وتناول دانيال شالنجر من الشرطة البريطانية «نيو اسكوتلانديارد» عدداً من الموضوعات والمحاور المهمة من بينها التعامل مع تهديدات المتفجرات والقنابل المبتكرة، ورفع الحس الأمني لدى المتدربين للانتباه والتعرف على الأشياء المشبوهة، وكذلك مواجهة السطو والهجوم المسلح، مضيفاً أن برنامج الدورة يتخلله تطبيقات وتدريبات عملية لإكساب المتدربين مهارات ضرورية في اكتشاف الأجسام المشبوهة، وتأمين المكان لحين وصول الفرق المتخصصة لمسرح الجريمة.