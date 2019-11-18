«جنايات عجمان» تعقد أول جلسة عن بُعد بواسطة الدائرة التلفزيونية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

عقدت محكمة جنايات عجمان، صباح أمس، برئاسة القاضي عبد الصمد العمودي، وعضوية كلٍّ من القاضي إبراهيم الكمالي والقاضي إبراهيم فكري، أول جلسة محاكمة عن بُعد، عن طريق الدائرة التلفزيونية والنقل المباشر للجلسة، وذلك بمقر دار القضاء في منطقة الجرف في عجمان، وبحضور محامي المتهم، وتم إجراء المحاكمة في أجواء عادية، وتوفير كافة متطلبات الجلسة العادية، حيث تمكن المتهم، وهو في غرفة مغلقة بالمنشآت الإصلاحية والعقابية بشرطة عجمان، بالحديث مع المحكمة حول ملابسات القضية، وذلك بوجود شاشات تلفزيونية تمكن الجانبين من المطالعة والمحادثة عن طريق النقل المباشر للصورة والصوت، وتعد هذه أول مرة تجري محاكمة إلكترونية في دائرة الجنايات بمحكمة عجمان الابتدائية الاتحادية.

مسيرة التطوير

وقال المستشار القاضي عبد الصمد العمودي رئيس دائرة الجنايات بمحكمة عجمان الابتدائية الاتحادية لـ «البيان»: تم بحمد الله أمس، عقد أول جلسة لمحاكمة عن بعد، في عدد من القضايا، في إطار تحقيق رؤية الإمارات 2021، لتطبيق المحاكمات الإلكترونية عن طريق النقل التلفزيوني المباشر، وفي سبيل تعزيز مسيرة التطوير، لافتاً إلى أنه تم إجراء الجلسة في أجواء تحقق العدالة، حيث تم التواصل مع المتهم المحبوس بواسطة غرفة داخل المنشآت الإصلاحية والعقابية، مجهزة بشاشة وأجهزة تمكنه من التواصل مع المحكمة، وتوفير مترجم مع وجود محامي المتهم، وتتم عملية الجلسة بصورة طبيعية، موضحاً أنه تم النظر في قضايا سرقة وتزوير وهذه أول مرة تطبق في محكمة جنايات عجمان.

وأكد القاضي العمودي أن المحاكمة عن بعد، توفر الوقت والجهد في عملية ترحيل السجين إلى مقر المحكمة، والانتظار إلى موعد الجلسة، ثم ترحيله مرة أخرى إلى مقر «الإصلاحية»، احترازاً من إمكانية هروب السجين خلال عملية الترحيل.

تسريع

أكد القاضي العمودي أن استخدام طريقة الحكم عن بعد، تسهم في الإسراع في إنجاز الملفات، والنظر للعديد من القضايا دون انتظار إحضار المتهمين إلى مقر المحكمة، مؤكداً أن المتهم في غرفة مغلقة وحده، ويتحدث بكل حرية عن ملابسات القضية، وهو ينظر في شاشة أمامه إلى أعضاء المحكمة، ووجود من يترجم له أقوال المحكمة.