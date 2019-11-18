فعاليات متنوعة في احتفال «التنمية الأسرية» باليوم الدولي للتسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت مؤسسة التنمية الأسرية باليوم الدولي للتسامح 2019، بحضور عدد من مديري الدوائر والإدارات وموظفي المؤسسة وذلك في مركز المؤسسة بأبوظبي، وبمشاركة عدد من طلاب وطالبات مدرسة البطين العلمية الخاصة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال محاضرة (تعزيز قيم التسامح في الأسرة) قدمتها الدكتورة جميلة خانجي، مستشار دراسات وبحوث في المؤسسة، وصاحب الفعالية مسرحية تفاعلية عن التسامح من تقديم طلاب مدرسة البطين العلمية الخاصة، كما شاركت مدرسة الظبيانية الخاصة بعرض فيديو تعريفي عن شجرة الغاف، وقدم عدد من الجاليات من الدول العربية والآسيوية كلمات تعبيرية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.

ورفعت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى القيادة الرشيدة، التي واصلت مسيرة القائد الاستثنائي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما تقدمت بالتهنئة، وجميل الدعوات إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي وبناء على توجيهاتها تتبنى المؤسسة المبادرات.