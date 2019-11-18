قائد القوات الجوية يستقبل عدداً من القيادات العسكرية

المصدر: دبي - وام

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في مكتبه بمعرض دبي للطيران كلاً على حدة أمير اللواء محمد الحجام، رئيس أركان جيش الطيران التونسي والفريق طيار محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية وغولوفتشينكو رومان الكساندروفيتش وزير الدولة للجنة الصناعات العسكرية في بيلاروسيا والفريق أول طيار مايك ويغسون، رئيس أركان القوات الجوية البريطاني.

كما استقبل قائد القوات الجوية نظيره الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات الجوية الملكية السعودية والفريق أول حاج فندي، قائد القوات الجوية الماليزي.

وتم خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون الثنائي، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بين الإمارات ودولهم الشقيقة والصديقة، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات عدد من كبار ضباط القوات الجوية والدفاع الجوي والوفود المرافقة للضيوف.

وأشاد الضيوف بحسن التنظيم والإعداد للمعرض مؤكدين المكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات في مجال تنظيم المعارض الدولية في مختلف تخصصاتها.