وكيل وزارة الدفاع المساعد يلتقي مسؤولين عسكريين

المصدر: دبي - وام

استقبل اللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني، الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، كلاً على حدة الفريق سكوت كيندسيفتر نائب رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وإيلين لورد وكيل وزير الدفاع الأمريكي للاستحواذ والاستدامة والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون والصداقة التي تربط الإمارات مع «الناتو» ومع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشادت إيلين لورد خلال اللقاء بالتنظيم المتميز للمعرض، وما تضمنه من فعاليات متميزة وحجم المعروضات المشاركة، والعروض الحية المبهرة لأحدث الطائرات المشاركة.