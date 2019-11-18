رئيس الأركان يستقبل نظيريه الأردني والإيطالي

المصدر: دبي -وام

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه في المعرض كلاً على حدة اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني والفريق أول الطيار اينزو فيتشارلي رئيس أركان الدفاع الإيطالي.

جرى خلال اللقاءين استعراض علاقات التعاون بين الإمارات، وكل من الأردن وإيطاليا وجوانب تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة، إضافة إلى الشؤون ذات الصلة بالمجالات العسكرية والدفاعية.

وتبادل الأحاديث حول أهمية انعقاد المعرض، باعتباره حدثاً عسكرياً عالمياً، يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة لأنظمة الطيران، ويؤمه كبار المسؤولين وصناع القرار من دول المنطقة لما يوفره من عرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول العالم.

وأشاد المسؤولان العسكريان بحسن إدارة وتنظيم المعرض، وما يشهده من إقبال متواصل، يبرهن على نجاح الإمارات وريادتها في صناعة المعارض.