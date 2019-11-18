منتدى صير بني ياس السنوي العاشر يختتم أعماله في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم منتدى صير بني ياس السنوي العاشر الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية (ومقره واشنطن) أعماله أمس في أبوظبي.

ويقام هذا المنتدى رفيع المستوى سنوياً بمبادرة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في منتجع قصر السراب في ليوا بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.. ويهدف إلى خلق مساحة للنقاش ذي المنحى العملي بين صناع الرأي والسياسة الرواد حول المسائل الحساسة ذات العلاقة بالسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وتميز المنتدى الذي استمر يومين بمناقشات بناءة بين الحاضرين حول التحديات الحاسمة التي تواجه الدول على الساحتين الإقليمية والعالمية. وقد عزز هذا المنتدى الحوارات المفتوحة حول القضايا الصعبة والأساسية وأتاح بمناقشة وتطوير أفكار جديدة بحضور وزراء خارجية حاليين وسابقي