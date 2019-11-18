الاحتفاء بأبطال الصحة المتميزين

تمنح جائزة محمد بن زايد للصحة العالمية «ريتش» التي تقام كل عامين لأبطال الصحة المتميزين، وتحتفي بالذين أظهروا قيادة والتزاماً متميزاً في مجال القضاء على الأمراض من المبدعين إلى العاملين في مجال الصحة بمجتمعاتهم المحلية، وتهدف جوائز «ريتش» إلى تكريم المساهمات البارزة التي يقدمها المشاركون في الخطوط الأمامية لاستئصال الأمراض المعدية.

وتشمل الجوائز 3 فئات، الأولى: «جائزة الجندي المجهول» التي تكرم وتحتفي بأحد الأشخاص الاستثنائيين الذي يعملون في الخطوط الأمامية لمكافحة الأمراض، والثانية: «جائزة الابتكار» التي تعترف بجهود أحد الأشخاص الذين أسهموا في تطوير وتنفيذ إحدى التقنيات أو الممارسات المبتكرة للقضاء على الأمراض المعدية، ويتصدى ابتكار الشخص الحائز على جائزة الابتكار لتحدٍ لم يتحقق في هذا المجال من خلال تقديم فكرة جديدة وفعّالة وعملية، والثالثة: «جائزة البطل الصاعد»، وتمنح هذه الجائزة إلى أحد الأشخاص المؤيدين لقضية متعلقة باستئصال الأمراض المعدية، يجب أن يكون عمل الفائز بالجائزة قد أسهم في تحقيق تقدم ملموس في القضاء على أحد هذه الأمراض أو أكثر.