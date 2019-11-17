بيان مهم من سفارة الإمارات في بريتوريا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بريتوريا بياناً أكدت فيه عدم صحة ادعاءات موظفة سابقة في السفارة عن فصلها تعسفياً من عملها بتاريخ 21/6/2019.

وبينت السفارة أنه تم إنهاء خدمات المذكورة وفقاً للوائح والأنظمة ذات الصلة ووفقاً لشروط عقد عملها.

وقد أقرت الموظفة استلامها لكافة حقوقها، كما تم تنظيم حفل وداع لها.

وتشير السفارة بأن المذكورة لم تكن آنذاك عضواً في نقابة العاملين المحليين في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جنوب إفريقيا.

كما تؤكد السفارة احترامها للقوانين المتعلقة بشروط التمكين الخاصة بالموظفين المقيمين محلياً وضمان معاملتهم بشكل عادل ومنصف والالتزام بالأحكام الواردة في جنوب إفريقيا وسياسات إدارة العلاقات الدولية والتعاون في إدارة الحصانات الدبلوماسية والامتيازات عند تعيين الموظفين المحليين.