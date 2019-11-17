محمد بن زايد يلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الصديقة وذلك على هامش فعاليات الدورة الــ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران التي تقام في مطار آل مكتوم الدولي "دبي وورلد سنترال".

ورحب سموه بمعالي الشيخة حسينة وبحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة لدولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الصديقة.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق سموه ورئيسة وزراء بنغلاديش إلى فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران وأهميته في تعزيز مكانة دولة الإمارات والمنطقة وريادتها في مجال صناعة المعارض والطيران وصياغة توجهاتها واستشراف مستقبلها.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما المشترك على تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما خاصة في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار لشعبيهما.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.