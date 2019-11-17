سعود بن صقر يستقبل وفد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات - فرع رأس الخيمة - الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الثامن والأربعين وذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

وألقى الشعراء خلال اللقاء مجموعة من القصائد التي تتغنى برأس الخيمة وما شهدته من تطور وازدهار في مختلف المجالات والقطاعات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي.

وضم الوفد الشاعرات والشعراء فاطمة المعمري، وعبير الحوسني، وأسيل الرملاوي، ومحمد غانم مصطفى، وأحمد عبيد وأسما المحاري، وبدرية الشحي وحمد بن شامس، وحمدة العوضي، وحميد الشامسي، وحميد الايواد، وشيما الشامسي، وعايشة حسن، وعبدالله الهدية، وعلي المزروعي، وبتول آل علي، ورهف المبارك، وخليل عبيد.

وقدم أعضاء الوفد خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني.