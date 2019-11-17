افتتاح مسجد سيف الرميثي في الشامخة بأبوظبي بتكلفة 4.5 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بحضور عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لجمعية دار البر، وعمران محمد عبد الله رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية، وراشد علي المزروعي، مدير فرع الهيئة في بني ياس، مسجد سيف خادم الرميثي، بمنطقة الشامخة في أبوظبي، بتكاليف إجمالية بلغت أربعة ملايين و500 ألف درهم.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي: إن مساحة المسجد الجديد تصل إلى 356 متراً مربعاً، ويتسع لـ 500 مصلٍ، وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض 1600 م2، منها 800 م2 مساحة المرافق المختلفة للمسجد، واستمر العمل في المشروع 16 شهراً.