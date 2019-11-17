محمد بن سعود يشهد حفل افتتاح مختبر صندوق الوطن

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تولي جل اهتمامها ورعايتها بالمواهب الوطنية والطاقات الشابة والناشئة لتعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم في شتى المجالات، إيماناً منها بقدرات أبناء الإمارات ودورهم الحيوي في بناء الوطن وتعزيز مكانتها العالمية.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، حفل افتتاح مختبر صندوق الوطن، وتكريم الدفعة الثانية ودفعة الذكاء الاصطناعي من برنامج طلاب «المبرمج الإماراتي» الذي نظمه صندوق الوطن.

جهود

وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئات والمؤسسات الداعمة للموهوبين في الدولة.. مشيداً برعاية صندوق الوطن برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن لبرامج وأنشطة الموهوبين والمبدعين من أجل الارتقاء بهم في مجال الاختراع والابتكار.

وشاهد سموه خلال الحفل عرضاً لفيلم عن «المبرمج الإماراتي»، بالإضافة إلى فيلم عن تجربة طالبين من البرنامج ومساعدتهما لعدد من الطلاب خلال تنفيذ تجاربهما.

وكان في استقبال سمو ولي عهد رأس الخيمة لدى وصوله إلى مقر أكاديمية الموهوبين في منطقة خزام برأس الخيمة سمية عبدالله بن حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، ومحمد تاج الدين القاضي، مدير عام صندوق الوطن.

حفل

وقام سموه بعدها بقص الشريط التقليدي٢ إيذاناً بافتتاح المختبر وتفقد أقسام المختبر، كما اطلع على المبادرات التي يقدمها الصندوق.

وكرم سمو ولي عهد رأس الخيمة في ختام الحفل ترافقه سمية عبدالله السويدي ومحمد القاضي 120 طالباً وطالبة من الموهوبين.

وأعرب سموه عن سعادته بمشاركة كوكبة من الموهوبين الناشئة والشباب في حفل تكريمهم وعن فخره واعتزازه بأبناء الإمارات من المبدعين والمبتكرين الذين يسهمون بإنجازاتهم واختراعاتهم في رفع راية الوطن في المحافل الدولية، وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الإبداع والابتكار لتتواصل على أيديهم مسيرة التنمية الشاملة.

حضر الحفل الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وسعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد عبدالله الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة والطالبات الموهوبين.