ولي عهد رأس الخيمة يعزي فـي الشـهيد طارق البلوشي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في شهيد الوطن العريف /‏1 طارق حسين حسن البلوشي الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن مشاركة قواتنا في عملية «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد في منطقة الظيت برأس الخيمة، عن صادق عزائه ومواساته لوالد وإخوة الشهيد (جابر وخالد وعارف وطالب وعادل وعلى) ولذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وينزله منازل الصديقين والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

مواساة

كما قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء في شهيد الوطن العريف /‏1 طارق حسين حسن البلوشي.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد، عن صادق عزائه ومواساته لوالد وإخوة الشهيد (جابر وخالد وعارف وطالب وعادل وعلي) ولذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

وقدم معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، واجب العزاء ، معرباً خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد في منطقة الظيت برأس الخيمة عن صادق عزائه ومواساته لوالد وأخوة الشهيد.

كما قدم واجب العزاء حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وكل من سعيد العابدي وأسامة الشعفار وأحمد محمد الشحي وأحمد حمد أبو شهاب السويدي وعبيد خلفان عبيد الغول ومروان عبيد علي المهيري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.



