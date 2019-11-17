مجلس شباب «الخارجية» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الروسي لتعزيز التعاون

المصدر: موسكو - وام

وقع كل من مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومجلس الشباب الدبلوماسي في وزارة خارجية الاتحاد الروسي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما.

جاء ذلك خلال مشاركة مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدورة الثالثة من المنتدى العالمي الثالث للدبلوماسيين الشباب في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وأكد خالد عبدالله بالهول - وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن توقيع هذه المذكرة ثمرة لجهود مجلسي الشباب في الوزارتين، وحرصهما المستمر على تحفيز الكوادر على الإبداع والتميز بما يخدم مسيرة العمل الدبلوماسي.

شهد توقيع المذكرة معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، الذي أكد أهمية هذه الخطوة التي تعد سباقة في مجال توطيد العلاقات الدبلوماسية، متمنياً أن تحقق هذه المذكرة الأهداف المرجوة من توقيعها لخدمة شباب البلدين، وتعزيز الولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم والمساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

وتهدف هذه المذكرة إلى إقامة وتطوير روابط مباشرة بين مجلسي الدبلوماسيين الشباب، والتي من خلالها تؤدي إلى مشاورات واجتماعات دورية حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ كما تهدف إلى تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجال تمكين الشباب، والنظر في إمكانية الاستفادة من تجارب الشباب في كلا البلدين.

وتضمن المنتدى في أجندته عقد حلقة شبابية بعنوان «القوى الناعمة وأثرها على العلاقات الدولية» نظمها مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمشاركة 160 ممثلاً من 85 دولة حول العالم في العاصمة الروسية موسكو، وتناولت أهمية استخدام مجالات القوى الناعمة المبتكرة لتوطيد العلاقات الدولية وتعزيزها.