خطوة واحدة و5 أيام لتوصيل الكهرباء للمشروعات الصناعية والتجارية في دبي

المصدر: دبي-البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تقليل المدة اللازمة للتوصيلات الجديدة للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي إلى 5 أيام بدلاً من سبعة، وفي خطوة واحدة فقط، مع مواصلة الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تأتي هذه الخطوة بتقليل المدة اللازمة لاستكمال التوصيلات الجديدة إلى 5 أيام وفي خطوة واحدة فقط، ضمن حزمة التسهيلات التي توفرها الهيئة للمشروعات الصناعية والتجارية والتي تشمل الإعفاء من رسوم التوصيلات الجديدة ومبلغ التأمين للأحمال حتى 150 كيلووات.

وقد أسهمت هذه الجهود في احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث على التوالي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وبعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور بحسب تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم».

وأشار الطاير إلى أن المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تعد الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال 2020 والذي حدد 18 يوماً للحصول على العلامة الكاملة في مؤشر الوقت ضمن محور الحصول على الكهرباء.

كما حصلت الهيئة على 100% في معيار التكلفة، حيث قامت بإلغاء تكلفة التوصيل ومبلغ التأمين لفئات المشاريع الصناعية والتجارية للأحمال التي تصل إلى 150 كيلووات.

وفي معيار اعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة حصلت الهيئة على علامة 100%.

100 %

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء في تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، حيث حصلت على 100% في معيار إجراءات الحصول على الكهرباء، وكذلك في معيار الوقت اللازم لاستكمال كل إجراء حيث أدخلت الهيئة إجراءات أسهمت في تقليص الوقت اللازم لتوصيل الكهرباء.