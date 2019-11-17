26294 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية بعجمان خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

كشف المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن تنفيذ 26294 زيارة تفتيش على المنشآت الغذائية والصحية خلال 9 أشهر، وأسفرت عن تسجيل 2256 إنذاراً وإخطاراً صحياً، لرفع المستوى الصحي وفقاً للإجراءات المعتمدة بالدائرة، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الصحة العامة في تفعيل خدمة التصريح الصحي للمنشآت، وهي الخدمة الإلكترونية المعنية بإصدار الموافقات المبدئية والنهائية على الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة وسلامة الغذاء، بما يضمن توفر كافة المتطلبات الصحية للأنشطة.

وقال الحوسني لـ (البيان): إن الزيارات التفتيشية تضمنت 11 حملة تفتيشية على الأنشطة الغذائية والصحية ذات الخطورة العالية، وقد تم استهداف نشاط المخابز الشعبية والآلية، مستودعات الأغذية، المطابخ الشعبية، حملة شهر رمضان، المكملات الغذائية، النوادي الرياضية، مستحضرات التجميل المستخدمة بالمنشآت الصحية، مياه المباني التجارية والسكنية، مقاهي الشيشة ومراكز تدليك، وهي ضمن خطة الحملات التفتيشية لكل عام، وفقاً لشكاوى المتعاملين والنتائج السابقة الخاصة بالإخطارات الغذائية والصحية، والمخاطر الصحية العالمية.

وذكر الحوسني أن عدد العينات التي تم فحصها في مختبر الأغذية 11395 عينة، منها 9236 عينة مطابقة للمواصفات القياسية، 2159 عينة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، كما استقبلت إدارة الصحة العامة عدد 1033 شكوى واستفساراً خلال 9 أشهر، تم إغلاقها بنسبة 100 %، لافتاً إلى أنه يتم إغلاق البلاغات الطارئة خلال يوم عمل واحد، والبلاغات والاستفسارات العادية خلال 3 أيام عمل، وتم استلام 2676 طلب خدمة مكافحة آفات الصحة العامة للمنازل عبر المركز، والتي تم إغلاقها بنسبة 96 % خلال الوقت المحدد للخدمة.

12 مبادرة تثقيفية

وأشار إلى أن إدارة الصحة العامة، نفذت عدد 12 مبادرة ونشاطاً تثقيفياً لرفع الوعي الصحي، منها (مبادرة سلامتكم أمانة)، والتي استهدفت جميع فئات المجتمع للتعريف بالطرق والإجراءات السليمة لعمليات مكافحة آفات الصحة العامة بالإمارة، والشركات والمبيدات المعتمدة، وخطورة استخدام المبيدات أو التعامل مع الشركات غير المعتمدة، وقد تم تنفيذ المبادرة على مدار أسبوعين، لتغطية كافة مراكز التسوق والمواقع العامة، مثل الحدائق والمتنزهات، بما يضمن سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وأفاد الحوسني بأن إدارة الصحة العامة، تبنت العديد من المبادرات والمشاريع التي تخدم أهداف الدائرة للحفاظ على الصحة العامة بالمجتمع. ضمن سياسة التحول الذكي للدائرة، طبقت الإدارة عدة أنظمة إلكترونية وذكية، لتسهيل رحلة المتعامل لخدمات الصحة العامة بالدائرة.