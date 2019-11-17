3500 أسرة إماراتية شملها المسح سعياً لتوفير بيانات تعكس الواقع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء استكمال الأعمال الميدانية لمسح التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي في الدولة لعام 2019، بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة .

واستهدف المسح نحو 3500 أسرة إماراتية موزعة على الإمارات السبع، محققاً نسبة استجابة لدى الأسر وصلت إلى 100%، إذ يأتي المسح ترجمة للجهود التي تبذلها وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الإنسان، وتعزيز دور الأسرة لتحقيق التماسك والتلاحم الأسري والمجتمعي، وتحقيق التكافل والترابط الاجتماعي الوطني بين مكونات المجتمع الإماراتي.

وقد قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء .

عن هذا المسح، قالت منى عجيف الزعابي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة تنمية المجتمع: «إن الأسرة الإماراتية تمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى الوزارة وكل الجهات الحكومية الأخرى في الدولة، ويتجسد هذا الاهتمام بحرص القيادة الرشيدة على توفير مزيد من الخدمات والبرامج ».

وعبّر محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن سعادته بتنفيذ المسح، وقال: «نفخر بالثقة التي يوليها لنا فريق وزارة تنمية المجتمع، فهو يؤكد عمق التعاون وروح فريق العمل الواحد بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.