الزيودي يشيد بمشاريع الاستدامة في مجمع الشارقة للابتكار

المصدر: الشارقة - وام

أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، بتجربة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وجهوده البنّاءة لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، والدور المهم الذي يلعبه المجمع في تعزيز منظومة الابتكار والبحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا للإسهام في تحقيق الاستدامة على مستوى كل القطاعات من خلال البحث والتطوير من أجل إيجاد حلول للاستدامة في المصادر الطبيعية الداعمة لمشاريع التنمية الشاملة.

كما أشاد معاليه برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في نقل وتوطين المعرفة لتمكين العنصر الإماراتي من الانخراط في الاستثمار التكنولوجي ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه لمقر المجمع في الشارقة، حيث كان في استقباله والوفد المرافق حسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع، إذ تمت مناقشة سبل التعاون والتنسيق، وعدد من المواضيع المتعلقة بأحدث التقنيات الداعمة للقطاع البيئي بشكل عام، والزراعي بشكل خاص.

جولة

وتضمنت الزيارة جولة على عدد من البرامج والمبادرات التي أطلقها المجمع بشراكة استراتيجية مع شركات عالمية رائدة في مفهوم الاستدامة، ويعد موقع الأبحاث المتخصص التابع لشركة مارلين العالمية من أهم مشاريع الشراكة القائمة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويركز هذا المشروع البحثي الكبير والفريد من نوعه على المستوى العالمي على تحدي وتطوير الطرق المبتكرة من أجل مستقبل مستدام من خلال التركيز على قضايا أساسية، وهي: الغذاء والماء والسكن، إذ يقدم العديد من الحلول التقنية للاستفادة من الموارد الطبيعية، كالزراعة المبتكرة (الأفقية والمائية والهوائية)، وأجهزة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.

كما قام معالي الزيودي بزيارة لموقع العمليات الإنشائية لبناء أول منزل بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد بهندسة معمارية تراثية على أرض المجمع، اطلع خلالها على سير العمل في المشروع، واستمع إلى شرح عن آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع، والشراكات القائمة بين المجمع والشركات المطورة والمؤسسات الأكاديمية.

ويستقطب مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عدداً من شركات ومراكز البحث الرائدة عالمياً التي تعمل في مختلف القطاعات البحثية، ويعتبر مشروع المنازل الخضراء الذي تقوم على تطويره شركة مارلين العالمية ضمن موقعها في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أهم ابتكاراتها، حيث توصف هذه المنازل بالخضراء، نظراً للبيئة المثالية التي توفرها كمكان للمعيشة، وبمواصفات صديقة لكل مكونات الطبيعة والطاقة النظيفة، إذ يتم بناء هياكل خفيفة الوزن وسريعة التجميع مصنعة بتقنيات عالية الجودة من البوليمير المقوى بالألياف، والتي يمكن من خلالها تشييد منزل خلال يوم واحد، ويمكن لهذه المنازل أن تدوم لفترات زمنية تفوق المنازل التقليدية.

تقدير

من جهته أعرب حسين المحمودي عن سعادته وشكره لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على زيارته لمقر المجمع، مستعرضاً أمامه الأولويات التي ترتكز عليها خطط العمل في المجمع لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المعرفي في المنطقة، بالإضافة لنقل وتوطين المعرفة بهدف تمكين العنصر المواطن من الاستثمار في القطاعات التكنولوجية المستقبلة، كما تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع وخططه المستقبلية.

وقال إن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يتبنى استراتيجية الاعتماد على البحث العلمي والابتكار لتحقيق الاستدامة في المصادر الطبيعية الداعمة لمشاريع التنمية الشاملة من خلال العديد من المبادرات على أرض الواقع.