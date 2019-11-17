توعية مرتادي البر بممارسات السلامة الغذائية

المصدر: أبوظبي-البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية امس وبالتزامن مع موسم الشتاء واعتدال الطقس وزيادة الإقبال على التنزه في الحدائق العامة والبر حملة توعية واسعة لمرتادي البر في جميع أنحاء الإمارة، لتعزيز وعيهم بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للتعامل مع المواد الغذائية خلال الرحلات، وضمان حصولهم على غذاء آمن، وذلك في إطار سعيها للوصول لأرقى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي بما يحقق رفاهية وسلامة المجتمع.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل وتتضمن زيارات ميدانية تنفذها فرق التفتيش التابعة للهيئة لأماكن التخييم والحدائق العامة، للالتقاء برواد وزوار هذه الأماكن من مختلف فئات المجتمع وتقديم النصائح والإرشادات لهم حول سبل التعامل الآمن مع المواد الغذائية لتجنب تلوثها أو تلفها نتيجة الممارسات الخاطئة وتعريفهم بأهم التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواد الغذائية خلال الرحلة.

وتتضمن الحملة توزيع عدد من النشرات التوعوية على مرتادي البر، وبث مجموعة كبيرة من الرسائل التوعوية المرتبطة بسلامة الغذاء خلال رحلات البر عبر حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغات مختلفة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وتشمل الرسائل كذلك على فيلم توعوي يبين أهم النصائح الخاصة بسلامة الغذاء خلال الرحلات.

وأكدت الهيئة على أهمية التأكد من وجود كميات كافية من الثلج في صندوق الثلج لحفظ أغذية سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، والتأكد من وضع اللحوم النيّئة في أكياس عازلة منفصلة عن المأكولات المطبوخة أو الجاهزة للأكل.