«نقاء» في مركز الفجيرة لأصحاب الهمم.. تأهيل مستدام ورعاية «خضراء»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ساهمت مبادرة «نقاء لحماية البيئة» التي يتبناها مركز الفجيرة لأصحاب الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع، في توفير بيئة خضراء صحية وآمنة للطلبة من أصحاب الهمم، ومتوافقة مع الاستراتيجيات البيئية الرامية للاستدامة، من خلال تحفيز الاتجاهات السلوكية الإيجابية نحو البيئة.

وواصل مركز الفجيرة تحت مظلة دعم إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة، العمل في إطار هذه المبادرة منذ8 أعوام، لإخراجها بصورة متكاملة تلبي جميع جوانب العمل البيئي واشتراطات الاستدامة، ومؤخراً تحقق الفوز بجائزة المبادرة الحكومية الخضراء ضمن جائزة مُدامة 2019 التي تنظمها دائرة السياحة في عجمان.

وأكدت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، أن مبادرة المركز «نقاء» تؤكد الالتزام تجاه البيئة بأبلغ صورة، حيث يتم من خلالها تدريب الطلبة أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات والحالات، لتأدية دورهم من باب المسؤولية الأخلاقية في العناية بالبيئة ومواردها، وهو ما يعزز تمكينهم وتنمية قدراتهم المختلفة واستثمار طاقاتهم الكامنة.

وقالت إن أهمية «نقاء» علاوة على أثرها المباشر في تحقيق ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة، إشراك وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع عبر العديد من المبادرات النوعية والبرامج والخدمات، وفقاً لخطط واستراتيجيات مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتقوم مبادرة نقاء على خطة متكاملة تعمل وفق مؤشرات أداء سنوية يتم استكمالها ومتابعتها سنوياً من قبل فريق عمل مؤهل، ويراعي العمل في (نقاء) استثمار جميع الموارد المتاحة في المركز كمؤسسة تعليمية تأهيلية خاصة بأصحاب الهمم، مع التركيز على معايير الجودة الواجب توفرها في البيئات العاملة مع هذه الفئة، آخذة في الاعتبار الخطة الاستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع المنبثقة من استراتيجية الدولة للتنمية الخضراء.

قياسات للبيئة الداخلية

وبحكم امتلاك مركز الفجيرة لأصحاب الهمم، سياسات استرشادية ونظم عمل متعلقة بالاستدامة، فإن أنشطة وفعاليات مبادرة نقاء تتنوع وتتكامل نظراً لامتداد عملها إلى أعوام سابقة، وقد تضمنت الأنشطة المنفذة عمل قياسات للبيئة الداخلية للتأكد من جودتها ومناسبتها لأصحاب الهمم، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متعلقة بالاستدامة لفريق العمل من موظفين واختصاصيين ومربيات وعاملي النظافة، وأنشطة تدريبية أخرى للطلبة من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والمتعددة، ومن ذوي التوحد، على عملية ترشيد الاستهلاك وفرز النفايات المختلفة، والحفاظ على نظافة البيئة.