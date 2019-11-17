مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يعرّف ببرنامج توظيف أصحاب الهمم

المصدر: عجمان - البيان

نظّم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية في غرفة تجارة وصناعة عجمان لقاءً تعريفياً ببرنامج توظيف أصحاب الهمم، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني ومركز منزل باستضافة من فندق باهي قصر عجمان، بهدف التعرف إلى أفضل الممارسات والآليات المتبعة في توظيف أصحاب الهمم وأهم التجارب الناجحة في هذا الصدد.

حضر اللقاء ناصر الظفري، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، بمشاركة 32 جهة مهتمة بعنوان البرنامج، منها 8 جهات حكومية و24 جهة خاصة.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية للرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أهمية اللقاء ودوره في تزويد الجهات المشاركة بآليات توظيف أصحاب الهمم، والاستفادة من مهاراتهم وطاقاتهم المميزة، وكسر حاجز التخوّف من توظيفهم لدى العديد من الجهات. وأوضح أن اللقاء ستتبعه لقاءات وفعاليات قادمة ضمن أجندة معتمدة من المركز، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، لإزالة العوائق والسلبيات التي قد تؤثر في توظيف أصحاب الهمم، وتوجيه الجهات بمختلف تخصصاتها للاستعداد والمشاركة في برامج ومعارض توظيف مستقبلية موجهة لهذه الشريحة.

إشادة

هذا، وأشاد المشاركون بجهود مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية في تنفيذ لقاءات وفعاليات تستهدف توظيف أصحاب الهمم، وإيجاد قنوات لربط الجهات الحكومية والخاصة مع الباحثين عن وظائف من هذه الشريحة التي تمثل إحدى الأولويات الرئيسة للقيادة الرشيدة، مع توفير برامج متخصصة لتأهيل أصحاب الهمم .

ووجّه ناصر الظفري الشكر إلى كل الجهات المشاركة، وإلى الحضور والشركاء في تنظيم البرنامج «بنك الإمارات دبي الوطني ومركز منزل»، كما ثمّن حرص فندق قصر عجمان على استضافة البرنامج كنوع من أنواع الرعاية. وفي ختام اللقاء، تم تكريم بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز منزل، وفندق باهي قصر عجمان، وفندق فيرمونت عجمان.