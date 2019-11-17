26 منطقة ألعاب أطفال جديدة في حدائق الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة خلال العامين الأخيرين 26 مشروعاً خاصاً بمناطق ألعاب الأطفال في حدائق الشارقة، التي استهدفت كل أفراد المجتمع والأسرة، وتحسين مستوى الخدمات الخاصة بالرياضة وغيرها من المشاريع المهمة والترفيهية.

دور حيوي

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن الدائرة تطلع للقيام بدور حيوي وكبير، خلال الفترة المقبلة لتوفير المتنفسات الطبيعية والحدائق، وإيجاد بدائل متعددة وخيارات كثيرة أمام سكان الإمارة لارتياد الحدائق والمتنزهات الترفيهية، وفقاً لأرفع المعايير، من حيث البيئة الصحية، وتطوير هذه الإمكانات والارتقاء بالخدمات بشكل مستمر، من خلال العديد من المشاريع الحيوية في هذا المجال، بما يسهم في توفير أماكن للترفيه والألعاب بصورة آمنة للأطفال قرب منازلهم.