تطوير المرافق الصحية وفقاً للمواصفات العالمية

المصدر: الشارقة- البيان

أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بالجاهزية لتعزيز القدرات على الإبداع والابتكار لمواكبة التحديات، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق استراتيجيتها لتطوير مرافقها الصحية ضمن المواصفات العالمية، لتواكب متطلبات مؤشر الصحة ضمن الأجندة الوطنية ولتتماشى مع المتطلبات العالمية التي تطبقها المؤسسات الصحية المرموقة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى مستشفى خورفكان في الشارقة، يرافقه الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، حيث قاما بجولة تفقدية على الأقسام، بحضور عبيد بن فريش الكندي مدير المستشفى والاطلاع على آخر مستجدات تحديث قسم العناية المركزة ICU وقسم العمليات، لتكون مواكبة لأفضل المعايير العالمية تمهيداً للافتتاح قريباً.

الأداء

وأكد أن الزيارات الميدانية للمرافق الصحية تعتبر إحدى قنوات التواصل المباشر مع المرضى والمتعاملين لطرح مقترحاتهم وآرائهم وإشراكهم في العملية التطويرية، بما يسهم في الارتقاء بسوية الأداء وتقديم الخدمات المتميزة وفق معايير الجودة والكفاءة، واستمع خلال لقاءاته إلى جميع ملاحظات المرضى والمتعاملين والموظفين، ووجه بالتعامل معها وفق آلية استقبال الشكاوى والملاحظات المعتمدة في الوزارة، ووجه الإدارات المعنية بدراسة الملاحظات الواردة واتخاذ الإجراءات التصحيحية وقياس أثرها ضمن مؤشرات الأداء ورفع تقارير دورية بالإنجاز ونسب التحسين لضمان الجودة في الخدمات الإدارية والصحية.

وأثنى الدكتور العلماء على جهود إدارة وكوادر المستشفى، وطلب استمرار العمل بالكفاءة والتميز للحفاظ على الارتقاء بالأداء لتحقيق رضا وسعادة المرضى والمتعاملين، مشيراً إلى أن مرافق الوزارة تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مسيرتها نحو المعايير العالمية، مؤكداً عزم الوزارة على الاستفادة من الابتكارات الطبية في تحسين أساليب التشخيص والعلاج، لضمان تمتع المرضى برحلة علاج ميسرة في منشآت الوزارة، مشيداً بدور الكفاءات الوطنية وإسهامها في الارتقاء بالخدمات الصحية.

تحسين

وقال الدكتور يوسف السركال: إن الوزارة تتابع احتياجات المستشفيات والمناطق الطبية، وتعمل على دراسة وتوفير المتطلبات اللازمة لحصول السكان على خدمات رعاية صحية متميزة، مؤكداً أن الوزارة تسير بخُطى ثابتة نحو إحداث تغيير إيجابي في تقديم الرعاية الصحية ومواصلة تحسين الرحلة العلاجية للمرضى، لتمهيد الطريق أمام حقبة جديدة من دمج الرعاية الصحية بالخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، والاعتماد على نموذج رعاية صحية استباقية في طرق التشخيص لبعض الأمراض وعلاجها، لتحقيق صحة مستدامة للمجتمع.