«الإمارات للجهاز الهضمي» يناقش آخر المستجدات العالمية

المصدر: دبي ــ البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، اختتمت أول من أمس بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات المؤتمر الإماراتي الدولي السنوي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بمشاركة أكثر من 600 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم.

وناقش المؤتمر الذي استمر على مدار ثلاثة أيام آخر المستجدات والوسائل والتقنيات العالمية المتعلقة بتشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، واستعراض الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال لتعزيز برامج التعليم الطبي المستمر لأطباء المنطقة، وتحسين مستوى الرعاية الصحية من خلال تبني نماذج وأساليب علاجية تواكب التقنيات والتكنولوجيا العالمية.

كما شهد المؤتمر، خلال أيامه الثلاثة، بثّاً حيّاً ومباشراً لـــ21 عملية من غرف العمليات بقسم الجهاز الهضمي بمستشفى راشد إلى قاعة المحاضرات بمركز دبي التجاري العالمي، وهي عمليات تنظيرية معقدة يقوم بإجرائها طاقم طبي زائر بالتعاون مع أطباء مستشفى راشد وفقاً لأحدث التجهيزات والتقنيات العالمية التي توفرها هيئة الصحة بدبي بمختلف الأقسام الطبية التابعة لها.

جولة

وكان معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، قد تفقد صباح اليوم الأول للمؤتمر، غرف العمليات بمستشفى راشد والتي تم تحضيرها لهذا البث المباشر، واطمأن على تجهيزات واستعدادات الكوادر الطبية التي ستتعامل مع هذه الحالات التي جاءت إلى مستشفى راشد من مختلف مستشفيات القطاعين العام والخاص في الدولة للاستفادة من التقنيات الحديثة المتوفرة في المستشفى والخبرات العالمية، وهو الأمر الذي سيوفر على المرضى مشقة وكلفة العلاج خارج الدولة.

واستمع القطامي خلال تواجده في المستشفى إلى شرح مفصل من الدكتور سمير العوضي رئيس قسم الجهاز الهضمي حول طبيعة الحالات المرضية والتقنيات المتطورة التي يتم استخدامها للتعامل مع هذه الحالات، والتي لا يتوفر بعضها في الدولة إلا بمستشفى راشد، مثل أجهزة تنظير الطرق الصفراوية الدقيقة.

وأثنى على جهود الكوادر الطبية العاملة بمختلف مستشفيات الهيئة، والتي ساهمت بشكل فاعل في ترسيخ وتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية في دبي لتكون واحدة من أفضل النماذج الصحية المتميزة على مستوى المنطقة، والقادرة على التعاطي مع الثورة التقنية التي يشهدها العالم في المجال الطبي والاستفادة منها وتسخيرها لخدمة المرضى.

وقال القطامي: إن المكانة الراسخة لدبي على الخارطة الصحية العالمية تعكس بشكل كبير الرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الصحي في الإمارة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي.

حالات

وأكد الدكتور سمير العوضي أهمية وصعوبة الحالات المرضية التي تم إجراؤها في المستشفى خلال أيام المؤتمر، والتي يعاني بعضها من وجود حصيات في الطرق الصفراوية، ووجود كتل في البنكرياس بحاجة للتشخيص والعلاج، وحالات لديها لحميات كبيرة في الجهاز الهضمي بحاجة إلى استئصال، كما يوجد بعض الحالات التي تعاني من وجود كتل في المعدة تحتاج إلى استئصال من خلال عمليات التنظير، وحالات أخرى تعاني من عسر البلع وغيرها من الحالات المرضية التي تتطلب تدخلات علاجية من خلال عمليات التنظير.

خبرات

أشار الدكتور سمير العوضي إلى أهمية إجراء العمليات التنظيرية المعقدة ومناقشتها مع الخبرات العالمية كورش تدريبية للأطباء وفنيي التمريض والتنظير المشاركين في المؤتمر ولأطباء المنطقة بشكل عام، إضافة إلى توفير الفرص العلاجية للحالات المرضية الصعبة داخل الدولة.